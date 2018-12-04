toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Президент Ліона: У 2014 році ми бачили перед стадіоном в Одесі танки, це не сприяло концентрації гравців

19:36 450 Читать на русском
Президент Ліона: У 2014 році ми бачили перед стадіоном в Одесі танки, це не сприяло концентрації гравців
Жан-Мішель Ола / Reuters

Президент Ліона Жан-Мішель Ола пригадав, як команда бачила танки в Одесі перед матчем проти Чорноморця у 2014 році.

"Матч проти Шахтаря перенесений у Київ. Ми організуємо поїздку вболівальників у це місто. Для нас буде важливою їх підтримка у вирішальному поєдинку.

Шахтар – Ліон: УЄФА офіційно переніс матч на НСК Олімпійський

Коли ми грали у Одесі проти Чорноморця у 2014 році, ми бачили біля стадіону танки, і там була комендантська година. Це не сприяло концентрації гравців.

УЄФА: Динамо і Яблонец теж зіграють на Олімпійському

Як власник команди, я турбуюся про безпеку. Тому це лише питання безпеки, відповідальності", – цитує президента Ліона офіційний сайт французького клубу.

Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
8
дн
:
0
год
:
23
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Чорноморець Чорноморець Жан-Мішель Ола Чорноморець Ліон Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Атлетік звільнив Беріссо
    Іспанія — 14:17598 Атлетік звільнив Беріссо
23
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук