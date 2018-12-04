Президент Ліона: У 2014 році ми бачили перед стадіоном в Одесі танки, це не сприяло концентрації гравців

Президент Ліона Жан-Мішель Ола пригадав, як команда бачила танки в Одесі перед матчем проти Чорноморця у 2014 році.

"Матч проти Шахтаря перенесений у Київ. Ми організуємо поїздку вболівальників у це місто. Для нас буде важливою їх підтримка у вирішальному поєдинку.

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Коли ми грали у Одесі проти Чорноморця у 2014 році, ми бачили біля стадіону танки, і там була комендантська година. Це не сприяло концентрації гравців.

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Як власник команди, я турбуюся про безпеку. Тому це лише питання безпеки, відповідальності", – цитує президента Ліона офіційний сайт французького клубу.