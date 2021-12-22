Президент Лаціо Клаудіо Лотіто і очільник Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна зійшлися прямо під час заходу, повідомляє Calciomercato.

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На засіданні обговорювали можливість зняття Салернітани, яка фактично належить родині Лотіто. Втім, причиною конфлікту стало не це. Президент Лаціо часто критикує Гравіну і цього разу знову публічно почав висувати претензії босу Федерації. Все котилося до бійки, якби не втручання президента Серії С Франческо Гіреллі.

Додамо, що Лаціо у таблиці Серії А йде восьмим, а Салернітана розташувалася на дні.

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