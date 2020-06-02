Президент Лас-Пальмаса запланував бунт через коронавірус

Бос іспанського Лас-Пальмаса Мігель Анхель Рамірес відзначився неоднозначною заявою щодо відновлення сезону в чемпіонаті Іспанії. Схоже, на Канарських островах визрів заколот проти функціонерів Королівської іспанської футбольної федерації.

Президент острів'ян анонсував вільний вхід на стадіон для уболівальників у першому ж матчі після карантину, повідомляє Marca.

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"Фанати зможуть прийти на стадіон, щоб підтримати свою команду, починаючи з матчу проти Жирони 13 червня. Гран Канарія (домашній стадіон клубу – Футбол 24) – безпечне місце. Ми можемо стати єдиною ареною у провідних чемпіонатах, яка проводитиме матчі з уболівальниками на трибунах", – заявив Рамірес.

Уже 8 червня Канари можуть перейти на третій етап послаблення карантинних обмежень. Медичний протокол дозволяє на цій стадії заповнювати стадіони на 30 %. Це означає, що Гран Канарію можуть відвідати орієнтовно 10 тисяч фанатів.

Щоправда, керівництво Сегунди не ухвалювало рішень щодо проведення матчів із глядачами.

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