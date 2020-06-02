Президент Лас-Пальмас запланировал бунт из-за коронавируса

Босс испанского Лас-Пальмаса Мигель Анхель Рамирес отметился неоднозначным заявлением относительно возобновления сезона в чемпионате Испании. Похоже, на Канарских островах созрел мятеж против функционеров Королевской испанской футбольной федерации.

Президент островитян анонсировал свободный вход на стадион для болельщиков в первом же матче после карантина, сообщает Marca.

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"Фанаты смогут прийти на стадион, чтобы поддержать свою команду, начиная с матча против Жироны 13 июня. Гран Канария (домашний стадион клуба – Футбол 24) – безопасное место. Мы можем стать единственной ареной в ведущих чемпионатах, которая будет проводить матчи с болельщиками на трибунах", – заявил Рамирес.

Уже 8 июня Канары могут перейти на третий этап ослабления карантина. Медицинский протокол позволяет на этой стадии заполнять стадионы на 30 %. Это означает, что Гран Канарию могут посетить ориентировочно 10 тысяч фанатов.

Правда, руководство Сегунды не принимало решений о проведении матчей со зрителями.

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