toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зозуля "поверне до життя" Сегунду матчем зі скандальним суперником – відома дата

12:44 68 Читать на русском
Зозуля "поверне до життя" Сегунду матчем зі скандальним суперником – відома дата
Роман Зозуля / Marca

Скандальний поєдинок між Райо Вальєкано та Альбасете стане першим в іспанській Сегунді після вимушеної перерви.

Альбасете Зозулі протистоятиме Райо Вальєкано у першій грі іспанської Сегунди після відновлення чемпіонату, повідомляє eldigitaldealbacete.

Як дограватимуть чемпіонат Іспанії – насичений календар та матчі опівночі

Зазначається, що поєдинок 20-го туру буде дограватись 11 червня. Нагадаємо, тоді зустріч перервали після першого тайму через поведінку фанатів господарів, які вигукували нацистські образи на адресу українського форварда. Цікаво, що вже 14 червня Райо та Альбасете проведуть свої матчі 32-го туру – проти Кадіса та Альмерії відповідно.

А вже наступного дня розпочнуться матчі 32-го туру, в якому Ов'єдо Луніна зустрінеться з Понферрадіною. 13 червня відбудуться матчі ще двох команд з українцями в складі – Луго Василя Кравця зустрінеться з Расінгом, а Алькоркон Сергія Мякушка протистоятиме Сарагосі.

"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але є смішний "компромат"

blog_ava
Роналдо назвав п'ятірку найкращих гравців сучасності – легендарний бразилець проігнорував Роналду
12:18
1247
Теги
Іспанія Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Райо Вальєкано Райо Вальєкано Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Алькоркон Алькоркон Луго Луго Роман Зозуля Роман Зозуля Сергій Мякушко Сергій Мякушко Василь Кравець Василь Кравець
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
38
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук