Зозуля "поверне до життя" Сегунду матчем зі скандальним суперником – відома дата

Скандальний поєдинок між Райо Вальєкано та Альбасете стане першим в іспанській Сегунді після вимушеної перерви.

Альбасете Зозулі протистоятиме Райо Вальєкано у першій грі іспанської Сегунди після відновлення чемпіонату, повідомляє eldigitaldealbacete.

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Зазначається, що поєдинок 20-го туру буде дограватись 11 червня. Нагадаємо, тоді зустріч перервали після першого тайму через поведінку фанатів господарів, які вигукували нацистські образи на адресу українського форварда. Цікаво, що вже 14 червня Райо та Альбасете проведуть свої матчі 32-го туру – проти Кадіса та Альмерії відповідно.

А вже наступного дня розпочнуться матчі 32-го туру, в якому Ов'єдо Луніна зустрінеться з Понферрадіною. 13 червня відбудуться матчі ще двох команд з українцями в складі – Луго Василя Кравця зустрінеться з Расінгом, а Алькоркон Сергія Мякушка протистоятиме Сарагосі.

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