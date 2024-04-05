Мілан розглядає можливість призначення Комоллі на посаду генерального директора. Про це інформує TMW. З огляду на те, що з 2020 року Тулуза належить RedBird Capital – компанії, яка управляє Міланом, це не має нікого дивувати.

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Під керівництвом Комоллі Тулуза виграла другий дивізіон у сезоні 2021/22, а в наступному сезоні виграла Кубок Франції та пробилася в єврокубки.

Наразі генеральним директором "россонері" є Джорджіо Фурлані, хоча потенційний прихід Комоллі не обов'язково означатиме, що нинішній керівник покине клуб. Цілком можливо, Фурлані буде переведений на іншу посаду.

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