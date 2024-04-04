"Якщо ви думаєте про українського нападника, то першим на думку спаде, вочевидь, Андрій Шевченко. Його кар'єра була вражаючою, його спадщина легендарною, а досягнення – на заздрість багатьом. Звісно, Артему Довбику сьогодні далеко до показників та рекордів Шевченка, але він на правильному шляху. Наразі він став першим українським гравцем, який забив понад 15 голів у топ-лігах зі сезону 05/06. Також він претендує на звання найкращого бомбардира Ла Ліги.

Шевченко душить Довбика в обіймах: Жирона оригінально підійшла до українського рекорду

Після виступів у київському Динамо Шевченко влітку 1999 року перейшов до Мілана. І вже у своєму першому сезоні в Італії він показав, що може чудово грати на топ-рівні. У свій дебютний рік у складі "россонері" він забив 24 голи в Серії А – цифра, яка, хоч і перебуває в межах досяжності, але Довбику буде важко досягти їх у своїй першій іспанській кампанії. Залишилося рівно вісім ігор, і він відстає від позначки свого співвітчизника на 8 м'ячів, тому щоб зрівнятися з ним, йому потрібен в середньому один гол за гру. Якщо йому це вдасться, то, радше за все, це приведе Жирону в Лігу чемпіонів.

Наступні сезони Шевченка у Мілані складалися так само. Загалом в Серії А він забив 127 голів у 226 іграх. Знову 24 в 00/01, 14 в 01/02, п'ять в 02/03 (його найгірший сезон), 24 в 03/04, 17 в 04/05 і, нарешті, 19 в 05/06. Цей сезон став по суті останнім, у якому український нападник забив понад 15 голів в топ-лізі Європи. До цих рекордів треба ще додати всі голи, які він забив у Лізі чемпіонів та Кубку, що важливо. Після успіху в Мілані його продали Челсі, де справи пішли не так добре. Там у своїй найкращій кампанії 07/08 він забив лише 5 голів.

Таким чином, попереду Довбика найбільша легенда українського футболу. Рекорди, які складно не лише побити, а й навіть наблизитися. Але це не означає, що сезон форварда Жирони не перевершує всі очікування. Ключовий гравець своєї збірної і цього літа він також зіграє на чемпіонаті Європи. Утримати його в Жироні стане одним із головних завдань спортдира Кіке Карселя цього літа", – йдеться в матеріалі AS.

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