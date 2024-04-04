"Довбику далеко до Шевченка": топ-видання оцінило шанси форварда Жирони побити рекорди легенди
Іспанське видання AS порахувало, що Артему Довбику треба зробити для перевершення історичних цифр Андрія Шевченка.
"Якщо ви думаєте про українського нападника, то першим на думку спаде, вочевидь, Андрій Шевченко. Його кар'єра була вражаючою, його спадщина легендарною, а досягнення – на заздрість багатьом. Звісно, Артему Довбику сьогодні далеко до показників та рекордів Шевченка, але він на правильному шляху. Наразі він став першим українським гравцем, який забив понад 15 голів у топ-лігах зі сезону 05/06. Також він претендує на звання найкращого бомбардира Ла Ліги.
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Після виступів у київському Динамо Шевченко влітку 1999 року перейшов до Мілана. І вже у своєму першому сезоні в Італії він показав, що може чудово грати на топ-рівні. У свій дебютний рік у складі "россонері" він забив 24 голи в Серії А – цифра, яка, хоч і перебуває в межах досяжності, але Довбику буде важко досягти їх у своїй першій іспанській кампанії. Залишилося рівно вісім ігор, і він відстає від позначки свого співвітчизника на 8 м'ячів, тому щоб зрівнятися з ним, йому потрібен в середньому один гол за гру. Якщо йому це вдасться, то, радше за все, це приведе Жирону в Лігу чемпіонів.
Наступні сезони Шевченка у Мілані складалися так само. Загалом в Серії А він забив 127 голів у 226 іграх. Знову 24 в 00/01, 14 в 01/02, п'ять в 02/03 (його найгірший сезон), 24 в 03/04, 17 в 04/05 і, нарешті, 19 в 05/06. Цей сезон став по суті останнім, у якому український нападник забив понад 15 голів в топ-лізі Європи. До цих рекордів треба ще додати всі голи, які він забив у Лізі чемпіонів та Кубку, що важливо. Після успіху в Мілані його продали Челсі, де справи пішли не так добре. Там у своїй найкращій кампанії 07/08 він забив лише 5 голів.
Таким чином, попереду Довбика найбільша легенда українського футболу. Рекорди, які складно не лише побити, а й навіть наблизитися. Але це не означає, що сезон форварда Жирони не перевершує всі очікування. Ключовий гравець своєї збірної і цього літа він також зіграє на чемпіонаті Європи. Утримати його в Жироні стане одним із головних завдань спортдира Кіке Карселя цього літа", – йдеться в матеріалі AS.
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