Милан рассматривает возможность назначения Комолли на пост генерального директора. Об этом информирует TMW. Учитывая, что с 2020 года Тулуза принадлежит RedBird Capital – компании, которая управляет Миланом, это не должно удивлять.

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Под руководством Комолли Тулуза выиграла второй дивизион в сезоне 2021/22, а в следующем сезоне выиграла Кубок Франции и пробилась в еврокубки.

Сейчас генеральным директором "россонери" является Джорджио Фурлани, хотя потенциальный приход Комолли не обязательно будет означать, что нынешний руководитель покинет клуб. Вполне возможно, Фурлани будет переведен на другую должность.

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