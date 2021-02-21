"Найважливіші віхи в історії – коли ми обіграли за вихід в Лігу чемпіонів Спартак двічі. І ви знаєте, прийшов у роздягальню президент України Віктор Ющенко. Який він був радий! По-моєму, він ніколи на футбол не приходив раніше.

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Ми в той період обігравали ПСЖ. І на стадіоні ПСЖ президент Франції Ніколя Саркозі потиснув мені руку. Він – уболівальник ПСЖ. І був на цьому матчі. Ми обіграли Манчестер Сіті Роберто Манчіні. У нас були перемоги над Валенсією, Порту. Цей етап був чудовим. Тому я багато чому навчився і вдячний за той час, що був в Динамо", – сказав Сьомін у коментарі YouTube-каналу Геннадія Орлова.

Нагадаємо, Сьомін двічі очолював Динамо: з 2008 по 2009 рр. і з 2010 по 2012 рр.

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