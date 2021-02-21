"Важнейшие вехи в истории – когда мы обыграли за выход в Лигу чемпионов Спартак дважды. И вы знаете, пришел в раздевалку президент Украины Виктор Ющенко. Как он был рад! По-моему, он никогда на футбол не приходил раньше.

Семин объяснил трансферную политику Суркиса на примере экс-легионера Динамо

Мы в тот период обыгрывали ПСЖ. И на стадионе ПСЖ президент Франции Николя Саркози пожал мне руку. Он – болельщик ПСЖ. И был на этом матче. Мы обыграли Манчестер Сити Роберто Манчини. У нас были победы над Валенсией, Порту. Этот этап был замечательным. Поэтому я многому научился и благодарен за то время, что был в Динамо", – сказал Семин в комментарии YouTube-каналу Геннадия Орлова.

Напомним, Семин дважды возглавлял Динамо: с 2008 по 2009 гг. и с 2010 по 2012 гг.

Золоті "нульові": Зідан і Гвардіола ще на полі, Торрес – у Ліверпулі, Роналду – в МЮ, а Україну карає кат із Ла Ліги