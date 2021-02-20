"У київське Динамо не дуже легко потрапити. У Динамо шанують традиції. Ти можеш прийти на базі в кабінет, де подивитися всі щоденники Валерія Васильовича Лобановського, як він проводив тренування.

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Це найвищий рівень людей, які працюють футболі. Їх мало. У Суркіса свої гроші, і він їх береже. І він хоче, щоб тренер теж приносив йому гроші. Він слухає тренера. Приклад – Роман Єрьоменко. Президент каже: "Ви поїдьте з Чохонелідзе. Подивися цього гравця і скажи свою думку". Я сказав свою думку: "Його треба брати. Але я не знаю, чиї гроші. Гроші – ваші". Домовилися на рік в оренду.

Єрьоменко прекрасно грає два роки. Ми йдемо попереду Шахтаря на два очки. Раптом хороша пропозиція щодо Єрьоменко від "Рубіна". І Суркіс викликає тренера і каже: "Що ти думаєш про Єрьоменко?". Я кажу, що думаю, що він повинен продовжувати грати: "Але гроші ваші". Він прийняв мою думку, але вчинив по-своєму. Гроші зіграли роль. І це нормально. Купили за 5 млн, продали за 13. Для команди це була втрата. І, може, сьогодні він би сказав, що треба було залишити Романа, бо ті два очки, може, ми б і зберегли з ним. Ми другий раз не виграли чемпіонство", – цитує Сьоміна dynamomania.

Нагадаємо, фінський хавбек Роман Єрьоменко захищав кольори Динамо у 2008-2011 році.

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