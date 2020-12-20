"Чому поїхав на стажування до Реброва, який пропрацював тренером менше, ніж я? Сергій, про всяк випадок, став двічі чемпіоном України, працюючи тренером Динамо. Після нього кияни жодного разу не були чемпіонами.

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До того ж він двічі став чемпіоном, коли тренером Шахтаря був Мірча Луческу. Це дорогого коштує. Також він двічі чемпіон Угорщини з Ференцварош, який незрозуміло коли був чемпіоном. Молодий? Так це класно. Потрібно їздити не тільки до людей похилого віку. Молодь зараз дає якийсь імпульс, у них якісь інновації і т. п.. Чому ні? У мене чудові стосунки з Ребровим, він навіть дзвонив мені, коли я працював в Білорусі.

А ще важливо, що він жодного поганого слова не сказав в бік Динамо і президента клубу. Настільки все у нього толерантно, культурно. Велика справа, коли люди так ставляться до клубу, в якому стільки років грали і працювали. Думаю, у нього теж були якісь образи, коли він йшов. Я навіть упевнений в цьому. Але він жодного разу не сказав поганого – ось це особистість!

А ще у нього знання англійської – просто профі. Він дозволив мені побувати на його теоретичному занятті. Ребров настільки легко спілкується англійською, настільки просто – класно", – сказав Вернидуб в інтерв'ю SportArenaTV.

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