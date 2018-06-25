toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Президент Федерації футболу Сербії: Наша збірна пограбована, розчаровані несправедливістю ФІФА

24 червня 13:41 822 Читать на русском
Президент Федерації футболу Сербії: Наша збірна пограбована, розчаровані несправедливістю ФІФА
Збірна Сербії

Президент Федерації футболу Сербії Славіша Кокеза поскаржився на суддівство матчу 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Швейцарії та звинуватив ФІФА.

"Не вся проблема у VAR. Матч судив німець Фелікс Брих. Проблема у людях, які призначають суддів. Ми ж знаємо, що половина населення Швейцарії – німці.

ЧС-2018: Сербія подасть протест на суддівство в матчі зі Швейцарією

Всі у збірній розчаровані несправедливістю ФІФА. Європа і світ бачили, що Сербія була пограбована. Все було сплановано, тому думаю, що ФІФА нічого не зробить, щоб такого не повторилось", – цитує Кокезу ВВС.

Раніше причиною розслідування ФІФА стали коментарі головного тренера збірної Сербії Младена Крстаїча, сказані після матчу. Коуч заявив, що роботу арбітрів поєдинку треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі. Нагадаємо, Сербія програла Швейцарії з рахунком 1:2.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швейцарія Швейцарія Сербія Сербія Сербія - Швейцарія Фелікс Брих Фелікс Брих
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
35
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук