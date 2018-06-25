Президент Федерації футболу Сербії: Наша збірна пограбована, розчаровані несправедливістю ФІФА

Президент Федерації футболу Сербії Славіша Кокеза поскаржився на суддівство матчу 3 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Швейцарії та звинуватив ФІФА.

"Не вся проблема у VAR. Матч судив німець Фелікс Брих. Проблема у людях, які призначають суддів. Ми ж знаємо, що половина населення Швейцарії – німці.

ЧС-2018: Сербія подасть протест на суддівство в матчі зі Швейцарією

Всі у збірній розчаровані несправедливістю ФІФА. Європа і світ бачили, що Сербія була пограбована. Все було сплановано, тому думаю, що ФІФА нічого не зробить, щоб такого не повторилось", – цитує Кокезу ВВС.

Раніше причиною розслідування ФІФА стали коментарі головного тренера збірної Сербії Младена Крстаїча, сказані після матчу. Коуч заявив, що роботу арбітрів поєдинку треба розбирати в Міжнародному трибуналі в Гаазі. Нагадаємо, Сербія програла Швейцарії з рахунком 1:2.