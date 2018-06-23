ЧС-2018: Сербія подасть протест на суддівство в матчі зі Швейцарією

У Футбольному союзі Сербії невдоволені суддівськими рішеннями в поєдинку проти швейцарців (1:2) на чемпіонаті світу-2018 та подадуть протест у ФІФА.

"Ми надішлемо скаргу в ФІФА на суддівство в матчі з командою Швейцарії. Крім епізоду з пенальті, була ще велика кількість моментів, які трактувалися проти нас", – розповів генеральний секретар сербської федерації Йован Шурбатовіч у коментарі ТАСС.

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Нагадаємо, що напередодні збірна Сербії поступилася швейцарцям (1:2) у матчі групи Е, хоча балканці першими відкрили рахунок зусиллями Мітровіча.

В останньому турі групового етапу Мундіалю серби зіграють проти збірної Бразилії. Наразі обидві збірні не гарантували вихід до 1/8 фіналу ЧС-2018, тому поєдинок стане вирішальним.