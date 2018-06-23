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ЧС-2018: Сербія подасть протест на суддівство в матчі зі Швейцарією

11:00 949 Читать на русском
ЧС-2018: Сербія подасть протест на суддівство в матчі зі Швейцарією
Сербія – Швейцарія / Sputnik International

У Футбольному союзі Сербії невдоволені суддівськими рішеннями в поєдинку проти швейцарців (1:2) на чемпіонаті світу-2018 та подадуть протест у ФІФА.

"Ми надішлемо скаргу в ФІФА на суддівство в матчі з командою Швейцарії. Крім епізоду з пенальті, була ще велика кількість моментів, які трактувалися проти нас", – розповів генеральний секретар сербської федерації Йован Шурбатовіч у коментарі ТАСС.

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Нагадаємо, що напередодні збірна Сербії поступилася швейцарцям (1:2) у матчі групи Е, хоча балканці першими відкрили рахунок зусиллями Мітровіча.

В останньому турі групового етапу Мундіалю серби зіграють проти збірної Бразилії. Наразі обидві збірні не гарантували вихід до 1/8 фіналу ЧС-2018, тому поєдинок стане вирішальним.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Сербія - Швейцарія Сербія Сербія Швейцарія Швейцарія ФІФА
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