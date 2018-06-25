Президент Федерации футбола Сербии: Наша сборная ограблена, разочарованы несправедливостью ФИФА

Президент Федерации футбола Сербии Славиша Кокеза пожаловался на судейство матча 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 против Швейцарии и обвинил ФИФА.

"Не вся проблема в VAR. Матч судил немец Феликс Брих. Проблема в людях, которые назначают судей. Мы же знаем, что половина населения Швейцарии – немцы.

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Все в сборной разочарованы несправедливостью ФИФА. Европа и мир видели, что Сербия была ограблена. Все было спланировано, поэтому думаю, что ФИФА ничего не сделает, чтобы такого не повторилось", – цитирует Кокезу ВВС.

Ранее причиной расследования ФИФА стали комментарии главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, сказанные после матча. Коуч заявил, что работу арбитров поединка надо разбирать в Международном трибунале в Гааге. Напомним, Сербия проиграла Швейцарии со счетом 1:2.

