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Президент Федерации футбола Сербии: Наша сборная ограблена, разочарованы несправедливостью ФИФА

24 июня 13:47 143 Читати українською
Президент Федерации футбола Сербии: Наша сборная ограблена, разочарованы несправедливостью ФИФА
Сборная Сербии

Президент Федерации футбола Сербии Славиша Кокеза пожаловался на судейство матча 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 против Швейцарии и обвинил ФИФА.

"Не вся проблема в VAR. Матч судил немец Феликс Брих. Проблема в людях, которые назначают судей. Мы же знаем, что половина населения Швейцарии – немцы.

ЧМ-2018: Сербия подаст протест на судейство в матче со Швейцарией

Все в сборной разочарованы несправедливостью ФИФА. Европа и мир видели, что Сербия была ограблена. Все было спланировано, поэтому думаю, что ФИФА ничего не сделает, чтобы такого не повторилось", – цитирует Кокезу ВВС.

Ранее причиной расследования ФИФА стали комментарии главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, сказанные после матча. Коуч заявил, что работу арбитров поединка надо разбирать в Международном трибунале в Гааге. Напомним, Сербия проиграла Швейцарии со счетом 1:2.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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