Сербія – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Швейцарії.

"Ми задоволені першим таймом, в якому добре працювали і відкрили рахунок. Потім пропустили в наївній ситуації. Що стосується рішення арбітра, то я не можу обговорювати його, нехай журналісти роблять заяви.

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Я не думаю, що суперник хотів виграти більше, ніж ми, рівень гри був рівний. За рахунку 1:1 хотіли більше атакувати і пресингувати, зробили заміну, але це не принесло результату. Ми дуже хотіли перемогти, а дії арбітра в епізоді з можливим пенальті я не буду коментувати.

Наступний матч у нас проти Бразилії. З першого дня бразильців називали фаворитами. Ми знали, що для виходу з групи нам потрібно перемагати в двох перших матчах, але ми будемо грати на перемогу в матчі з бразильцями. Що стосується того, як швейцарці святкували свої голи в ворота Сербії, то я не займаюся політикою і не буду це коментувати", – цитує Крстаїча championat.com.