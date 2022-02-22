"Калітвінцев сказав, що оскільки йому дозволили грати, отже, він вчинив правильно. У футболіста дуже короткий термін його ігрової кар'єри, тому ми не перешкоджали цьому рішенню, щоб він міг грати. Проте Владислав пішов не туди, де він має бути. Це вже інше питання щодо фінансів.

Калітвінцев озвучив суму, яку заборгувала йому Десна

Подібне рішення було з Матузалемом, коли він пішов із Шахтаря в Сарагосу. Адже йому теж дозволили грати. Але згодом Матузалему винесли штраф у 6,8 млн євро. Солідарно відповідальним щодо штрафу став клуб Сарагоса.

Щодо суми у 50-60 тисяч доларів, яку називав Калітвінцев... Коли Палата винесе вердикт, ми говоритимемо, хто і кому скільки винен. На сьогодні можу сказати, що відхід Калітвінцева завдав нам збитків у мільйон євро. Усі заборгованості, які ми маємо, зараз погашаються. Може, він просто не приїхав за зарплатою, коли треба було її отримувати? Зарплата чекала його на першому тренуванні, але він не приїхав.Футболісти не грали два місяці під час перерви – звичайно, у них виникає заборгованість за цей час. Точно можу сказати, якби він приїхав на перше тренування, жодної заборгованості, про яку він зараз говорить, перед ним не було б.

Якщо Палата ухвалить рішення не на користь Десни – це буде дуже серйозним прецедентом, і тому ми готові йти до судів вищої інстанції. Це дуже поганий меседж іншим клубам щодо відносин між командами. Усі команди грають в одній лізі, їхнє завдання – не порушувати права інших команд. Якщо вибачити одне порушення, з'явиться інше. Чому тоді всім не грати на тоталізаторі чи робити інші речі, які не сумісні зі спортом?" – сказав Левін у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Владислав приєднався до Олександрії 10 січня. Десна була проти самовільного відходу гравця, однак на початку лютого Комітет УАФ з питань статусу та трансферів футболістів дозволив "містянам" зареєструвати Калітвінцева як гравця клубу. Чернігівці планують оскаржити перехід гравця до Олександрії – палата по вирішенню спорів УАФ розпочне розгляд справи 2 березня.

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