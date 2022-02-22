"Калитвинцев сказал, что поскольку ему разрешили играть, значит он поступил правильно. У футболиста очень короткий срок его игровой карьеры, поэтому мы не препятствовали этому решению, чтобы он мог играть. Однако Владислав пошел не туда, где он должен быть. Это уже другой вопрос по поводу финансов.

Калитвинцев озвучил сумму, которую задолжала ему Десна

Подобное решение было с Матузалемом, когда он ушел из Шахтера в Сарагосу. Ему ведь тоже разрешили играть. Но впоследствии Матузалему вынесли штраф в 6,8 млн евро. Солидарно ответственным по этому штрафу оказался клуб Сарагоса.

Что касается суммы в 50-60 тысяч долларов, которую называл Калитвинцев... Когда Палата вынесет вердикт, мы будем говорить, кто и кому сколько должен. На сегодняшний день могу сказать, что уход Калитвинцева нанес нам ущерб в миллион евро. Все задолженности, которые у нас есть, сейчас погашаются. Может, он просто не приехал за зарплатой, когда нужно было ее получать? Зарплата ждала его на первой тренировке, но он не приехал. Футболисты не играли два месяца во время перерыва – конечно, у них возникает задолженность за это время. Точно могу сказать, если бы он приехал на первую тренировку, никакой задолженности, о которой он сейчас говорит, перед ним бы не было.

Если Палата примет решение не в пользу Десны – это будет очень серьезным прецедентом, поэтому мы готовы идти в суды высшей инстанции. Это очень плохой месседж другим клубам в отношении между командами. Все команды играют в одной лиге, и их задачи – не нарушать права других команд. Если простить одно нарушение, появится другое. Почему тогда всем не играть на тотализаторе или делать другие вещи, не совместимые со спортом?" – сказал Левин в комментарии FanDay.

Напомним, Владислав присоединился к Александрии 10 января. Десна была против ухода игрока, однако в начале февраля Комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов разрешил "горожанам" зарегистрировать Калитвинцева как игрока клуба. Черниговцы планируют обжаловать переход игрока в Александрию – палата по разрешению споров УАФ начнет рассмотрение дела 2 марта.

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