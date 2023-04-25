Роналду привселюдно накричав на свого тренера – відео чергової істерики зірки Аль-Насра
Португальський нападник Кріштіану Роналду втратив шанс завоювати трофей, але знову став фігурантом скандалу.
Аль-Наср сперечався з Аль-Вахдою за вихід у фінал Королівського кубка чемпіонів. Команда Роналду зазнала поразки, пропустивши лише один гол. Кріштіану з партнерами намагалися відігратися, але жоден з 24 ударів так і не досяг мети.
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Коли арбітр дав свисток про закінчення першого тайму, Кріштіану пішов до тренерської лави Аль-Насра, і висловив весь свій гнів на адресу запасних гравців і наставника – 49-річного хорвата Дінко Єлічіча, який виконує функції головного тренера після звільнення Руді Гарсії.
Після фінального свистка португалець був дуже засмучений і присів біля лінії поля, але швидко прийшов до тями. Розпач Кріштіану можна зрозуміти, оскільки його команда наразі посідає лише друге місце в турнірній таблиці чемпіонату. Аль-Наср відстає від лідера на три пункти, але в Аль-Іттіхада ще у запасі.
До слова, суперник Роналду тільки один раз програв в цьому сезоні, а сам португалець вже три матчі підряд не відзначається результативними діями.
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