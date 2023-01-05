Церемонія презентації Кріштіану Роналду в Аль-Насрі у прямому ефірі викликала зацікавлення у більшої кількості глядачів у порівнянні з фіналом чемпоінату світу у Катарі, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер португальський журналіст Педро Сепульведа.

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Поєдинок між Аргентиною та Францією подивились 2 мільярди глядачів, в той час як представлення 37-річного нападника – на один мільярд більше.

Нагадаємо, презентація Роналду була розділена на 2 частини: спочатку футболіст поспілкувався з пресою, а після цього вперше вийшов на домашній стадіон Аль-Насра. Форвард також встиг провести дебютне відкрите тренування разом із командою.

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