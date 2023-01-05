Кріштіану Роналду ще жодної хвилини не зіграв за нову команду, а вже ризикує завдати їй проблем.

З'ясувалося, що 37-річний зірковий новачок не має права брати участі у двох поєдинках Аль-Насра через дискваліфікацію. Покарання, яке Кріштіану Роналду отримав в АПЛ, поширюється на всі внутрішні змагання, тому нападник змушений пропустити дві гри.

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Втім, Аль-Наср роздумує над тим, щоб проігнорувати рішення Футбольної асоціації Англії, мотивуючи це неймовірною популярністю Кріштіану в Саудівській Аравії. Кожен матч без його участі змушує клуб викидати на вітер шалені гроші, тому Аль-Наср може таки використати Роналду у першій грі року проти Аль-Таі, повідомляє AS.

Якщо португалець все ж вийде на поле, то це означатиме невиконання санкцій FA, а, відповідно, і ФІФА. У такому разі термін дискваліфікації Роналду може зрости, а команді загрожує зняття очок у турнірній таблиці.

Поєдинок Аль-Наср – Аль-Таі мав відбутися сьогодні, 5 січня, о 17:00 за Києвом. Втім, сама природа вирішила додати інтриги щодо появи Роналду на полі – через зливу та складні погодні умови, які вплинули на електропостачання стадіону, гру перенесли на завтра, інформує офіційний Twitter Аль-Насра.