"Я мав зустріч з президентом клубу Ефендієвим, переконував його, що треба докласти зусиль, аби дограти сезон до кінця, тоді після кількарічної перерви буде простіше повернутися до ПФЛ, але мене не почули.

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Те, що Ефендієв втратив інтерес до Ниви, стало несподіванкою. Адже ще декілька днів тому після закінчення першого етапу ми з ним аналізували виступ Ниви й оцінювали шанси на завоювання 3 або 4 місця в Чемпіонській групі, що давало право на перехідні поєдинки з аутсайдерами УПЛ. Повірте, ніщо не віщувало краху, іншого слова й не підбереш.

Чи вплинули на рішення президента не зовсім вдалі виступи Ниви в останніх турах? З його боку я жодних претензій не чув. І хоча в Чемпіонській групі Нива починала б другий етап на дев'ятому місці, але відставання від чільної групи не було критичним. Зрештою, певного спаду можна було очікувати, адже ми укомплектовували Ниву в доволі стислі терміни, новачки перебували в різній готовності й це, звичайно, могло позначитися на стабільності гри.

Чи не вимагатимуть гравці Ниви компенсації за передчасне розірвання угод? Складно сказати, це рішення повинні ухвалювати самі футболісти та їхні агенти. Хоча ФК Нива Бузова вже більше не існує й розрахунок по зарплаті ми одержали за листопад включно.

Зараз я відкритий для перемовин. Моя перевага в тому, що я можу прийти з групою кваліфікованих гравців, які виступали під моєю орудою за Ниву. В мене з ними є домовленість, щоб вони не приймали поспішних рішень з працевлаштуванням", – сказав Жабченко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, за підсумками першого кола Нива Бузова посіла у турнірній таблиці групи А Першої ліги четверту сходинку і мала боротися за вихід в УПЛ, однак президент клубу вирішив призупинити діяльність клубу і зосередитись на допомозі армії.

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