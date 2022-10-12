Ноттінгем Форест звільнив двох скаутів, які запросили влітку 22 нових гравців
Головного скаута Енді Скотта та його начальника Джорджа Сіріаноса було звільнено з Ноттінгем Форест у зв'язку з невдалими результатами команди на старті сезону.
Глава скаутського відділу Джордж Сіріанос і головний скаут Енді Скотт втратили свої посади в Ноттінгем Форесті, інформує ВВС. Клубне керівництво розчарувалося у їхній роботі після провального старту команди у Прем'єр-лізі.
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Згідно з джерелом, Сіріанос та Скотт підписали під час літнього трансферного вікна 22 нових гравців. На всіх новачків клуб витратив 145 мільйонів фунтів стерлінгів.
Форест набрав п'ять очок після дев'яти матчів у АПЛ у новому сезоні.
Минулого тижня Ноттінгем Форест найняв Філіппо Джіральді на посаду спортивного директора. Раніше Джіральді 9 років працював у Уотфорді.
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