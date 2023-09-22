"Лучі? Наскільки я знаю з чуток, він працює віддалено з Італії. У нього в жовтні закінчується контракт, і його просто не потрібно продовжувати. У цьому немає проблеми, враховуючи його вік та віддаленість. Це те, що потрібно робити насамперед – міняти Лучі.

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Проведені реформи італійців нікого не влаштовують. Торік чемпіонат закінчували із суддівськими скандалами, новий сезон розпочали також зі скандалів. Суркіс наводив приклади різних трактувань одних тих самих епізодів.

Яких саме? Захисника Динамо Попова у першому турі вилучили та дали два матчі дискваліфікації, а гравцю Шахтаря Бондаренку за таке ж порушення дали чомусь один матч. І таких епізодів багато", – розповів Фрідман у інтерв'ю sport-express.ua.

Нагадаємо, Лучано Лучі очолює суддівський корпус УАФ ще з 2015 року.

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