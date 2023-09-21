На зустрічі були присутні перші особи 9-ти клубів Прем'єр-ліги. Це Динамо Київ (Ігор Суркіс), Дніпро-1 (В'ячеслав Фрідман), Зоря (Євген Геллер), Полісся (Геннадій Буткевич), Кривбас (Костянтин Караманіц), Чорноморець (Володимир Генінсон), Верес (Іван Надєїн), Колос (Андрій Засуха) та ЛНЗ (Дмитро Кравченко). Президент Шахтаря Рінат Ахметов пообіцяв Геннадію Буткевичу, який був ініціатором зборів, що особисто відвідає наступну зустріч.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ

Основною темою розмови було суддівство. Як відомо, за перші 7 турів УПЛ вже трапилися кілька серйозних скандалів за участю арбітрів.

"Накипіло! І люди вже не готові це терпіти. Власники клубів домовились внутрішньо опрацювати це питання. Хтось налаштований більш радикально, хтось – менше, але суддівством незадоволені всі", – цитує одного з присутніх на засіданні Український футбол.

На думку керівників клубів, систему суддівства треба кардинально змінювати і реформувати. Радикально налаштовані власники клубів запропонували навіть прибрати Лучано Лучі та вивести арбітрів із підпорядкування УАФ. Але це були більше емоції. Всі розуміють, що є певна структура, і УЄФА наділяє УАФ повноваженнями у цій сфері.

За інформацією джерела, зустріч пройшла у дуже доброзичливій атмосфері. Не було жодних звинувачень на адресу один одного. "Ігор Суркіс хвалився, як він перебудував команду за останні роки на молодь. Дуже активним був президент Кривбаса Караманіц, який висував свої ідеї щодо покращення українського футболу. Андрій Засуха сказав таку фразу: "Поки 16 клубів не об’єднаються, то всі наші потуги – до ср*ки", – ще одна цитата, яку наводить Український футбол.

Наступна зустріч відбудеться 17 жовтня. Геннадій Буткевич запросив президентів клубів разом переглянути матч відбору Євро-2024 Мальта – Україна.

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