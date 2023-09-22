Представитель СК Днепр-1 раскрыл главного виновника судейских скандалов в УПЛ
Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман высказался о председателе Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола – Лучано Лучи.
"Лучи? Насколько я знаю по слухам, он работает удаленно из Италии. У него в октябре заканчивается контракт, и его просто не нужно продлевать. В этом нет проблемы, учитывая его возраст и удаленность. Это то, что нужно делать в первую очередь – менять Лучи.
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Проведенные реформы итальянцев никого не устраивают. В прошлом году чемпионат заканчивали с судейскими скандалами, новый сезон начали также со скандалов. Суркис приводил примеры различных трактовок одних и тех же эпизодов.
Каких именно? Защитника Динамо Попова в первом туре удалили и дали два матча дисквалификации, а игроку Шахтера Бондаренко за такое же нарушение дали почему-то один матч. И таких эпизодов много", – рассказал Фридман в интервью sport-express.ua.
Напомним, Лучано Лучи возглавляет судейский корпус УАФ еще с 2015 года.