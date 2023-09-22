В рамках 8-го туру УПЛ Оболонь приймає Верес, а Олександрія зіграє з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Оболонь – Верес

"Пивовари" у попередньому турі зазнали мінімальної поразки від Шахтаря. Команда не зрадила стилю, працюючи максимально щільно й жорстко – і до 77-ї хвилини це дозволяло тримати ворота сухими. Та і моментів було не так вже й багато, хоча Оболонь грала у меншості з кінця першого тайму. Тим не менш, заходити в штрафний "гірникам" вдавалося регулярно.

Новачку УПЛ поки не вистачає рівня, аби здобувати хороший результат з грандами – а особливо страждає оборона, яка за очікуваними пропущеними є найслабшою в чемпіонаті. Склад-то відверто першоліговий. Попри це, для інших команд кияни становлять серйозну проблему.

Єдиним справжнім провалом Оболоні поки що залишається матч проти Чорноморця. У всіх інших випадках "пивовари" або відбирали очки (зокрема, у Кривбаса та СК), або пропускали зі скандалом на 8-й компенсованій хвилині (як з Поліссям).

У Вереса ситуація схожа. При дуже скромних кадрових ресурсах Сергій Лавриненко намагається розбудовувати власний стиль, заснований на пресингу та позиційних атаках. Рівняни близькі до першої десятки УПЛ за кількістю передач у район штрафного, а за точністю пасів з просуванням вони взагалі лідирували. "Народний клуб" дуже старається грати для народу, демонструючи футбол (а не легку атлетику чи боротьбу).

Це допомогло перемогти Чорноморець і розписати нічию з Шахтарем – в обох випадках команда діяла з позиції сили, хоча там допомогли ранні вилучення у складі суперника. З Кривбасом тиждень тому теж мали зіграти внічию, але підвів голкіпер. Словом, Верес дуже бойовитий.

От тільки в турнірній таблиці підопічні Сергія Лавриненка йдуть передостанніми. Рівняни недозабили майже чотири голи, пропустили майже на два більше очікуваного й недобрали понад 5 очок. На жаль, тут теж все впирається в кадри – цікава ігрова модель є, але виконання шкутильгає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ющишин, Дахновський, Блізніченко (усі троє – Верес)

Дискваліфіковані: Вовкун (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Верес

Оболонь: Рибка – Нагієв, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко – Черненко, Мороз, Слободян – Груша – Суханов, Тарануха

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Сікейра, С. Шарай, В. Шарай – Шестаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Атака Вереса в ідейному плані наповнена значно краще, однак Оболонь парирує хардкорним стилем гри без м'яча. При цьому обидва колективи страждають від скромного кадрового потенціалу, який виливається у прості помилки. З огляду на ці два фактори, ймовірним підсумком зустрічі здається результативна нічия.

Олександрія – Чорноморець

Олександрія не знає перемог у п'яти матчах поспіль. Результат цілком закономірний, враховуючи втрату великої групи футболістів влітку – серед них були і дуже важливі для Руслана Ротаня. На їх місце взяли нових, але їх потрібно заново вчити основам "Ротань-стайлу" (і не факт, що його можуть потягнути). Як наслідок, гра "аграріїв" перетворилась на депресивний серіал.

Команда йде третьою з кінця за кількістю пасів у район штрафного – 21 при майже трьох тисячах пасів (!). За очікуваними голами олександрійці тримаються на рівні Оболоні, Миная, Ворскли, Зорі та Металіста 1925, але й біля власних воріт вони допускають небагато. Саме тому безвиграшна серія не дивує.

Чорноморець повністю виправдовує своє прізвисько. Як справжні "моряки", команда гойдається на хвилях, чергуючи поразки й перемоги, тактичні провали й тріумфи. І так відбувається щотуру. Тим не менш, такий футбол виніс одеситів на третю позицію в турнірній таблиці – і це цілком виправдано, хоча за очікуваними очками колектив мав би йти значно нижче.

Чорноморець тримається на одному рівні з грандами за інтенсивністю єдиноборств, а в плані позиційного наступу підопічні Романа Григорчука взагалі одні з найкращих в УПЛ. Це помітно як за тактичним малюнком, так і за цифрами – "моряки" йдуть третіми за кількістю передач в район штрафного. Словом, за цим проектом спостерігати цікаво, але бракує стабільності.

Кадрова ситуація

Травмовані: Михайленко, Логінов – Войтіховський

Дискваліфіковані: Шпорн (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Чорноморець

Олександрія: Шевченко – Копина, Савченко, Кравченко, Ернандес – Сігєєв, Смирний, Ковалець – Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Кузик, Васильєв, Авагімян – Брагару, Ієде, Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чорноморець у попередньому турі переміг Полісся, а значить далі за розкладом має статись поразка. Втім, Олександрія прямо зараз здається занадто слабкою, аби розбити одеситів – хоча на один гол команда якось напрацьовує завжди. Разом з тим, стерильне володіння Ротань-стайлу непогано сушить гру, що виливається у низьку кількість моментів суперника.

І це може стати серйозною проблемою для Чорноморця, якому і з Поліссям було не так вже й просто. Як вже говорилося, "морякам" бракує стабільності – та і за очками вони трішки перебрали (на 2,6 більше очікуваного). Саме тому ми ризикнемо поставити на першу в сезоні нічию одеситів, хоча загалом вони залишаються фаворитами.

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