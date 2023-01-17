Поки всі стежили за трансферною сагою Михайла Мудрика, інші наші земляки провели насичений ігровий вікенд у Європі. Олександр Зінченко стає незамінним гравцем Арсенала, допомагаючи "канонірам" йти лідером АПЛ. А от у Віталія Миколенка та його Евертона справи зовсім кепські. Роман Яремчук також не найкращим чином повернувся у стартовий склад Брюгге. Зате Руслан Маліновський вже запалює у Марселі. Про все це і навіть більше дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі.