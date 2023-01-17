Інсайдер Фабріціо Романо ще в грудні оголосив про повну домовленість між лондонцями та РБ Лейпциг. Тепер цей факт не приховують навіть офіційні особи німецького клубу.

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"Нкунку? Є дуже, дуже чіткі ознаки, що влітку він приєднається до Челсі", – заявив спортивний директор "биків" Макс Еберль у коментарі Bild. Романо стверджував, що Челсі погодився виплатити клаусулу у розмірі 60 млн євро, але Нкунку переїде на Стемфорд Брідж лише влітку 2023 року.

Натомість Михайло Мудрик офіційно приєднався до "синіх" кілька днів тому за 70 млн+30млн євро бонусами. Зірка Шахтаря перетинався з Нкунку на груповому етапі нинішнього розіграшу ЛЧ. Хлопці обмінялися яскравими індивідуальними перфомансами і розгромними перемогами, але в плей-офф вийшов РБ Лейпциг. Мудрик зіграє на цій стадії завдяки трансферу, а влітку захищатиме кольори Челсі вже разом з Нкунку.

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