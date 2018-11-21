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Представитель Барселоны дважды встречался с Неймаром в Лондоне

16:35 87 Читати українською
Представитель Барселоны дважды встречался с Неймаром в Лондоне
Андре Кури и Неймар-старший / фото: MD

Андре Кури, который является экспертом бразильского рынка и ответственным за трансферы в Барселоне, встречался с бывшим игроком каталонцев, а ныне форвардом ПСЖ Неймаром.

Кури посетил Неймара в Лондоне, где бразилец находился в расположении национальной команды, сообщает UOL Esporte.

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Отмечается, что представитель Барселоны пытался остаться незамеченным для объективов фотокамер, но ему не удалось этого достичь. В частности, Кури видели в комании Неймара-старшего, отца бразильского нападающего.

Стоит вспомнить, что Кури заработал на переходе Неймара в ПСЖ 6,6 млн евро и продолжает сохранять теплые отношения с футболистом и его окружением.

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Вероятно, на этих встречах, которые так пытался засекретить Кури, речь шла о возможном возвращении Неймара в Барселону.

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