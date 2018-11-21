Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні

Два нападники Парі Сен-Жермен травмувалися у товариських матчах за свої національні збірні.

Нападник збірної Бразилії був змушений покинути поле вже на 8-й хвилині товариського матчу з командою Камеруну. Неймар відчув дискомфорт у стегні та попросив заміну.

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Мбаппе у складі збірної Франції з перших хвилин розпочав поєдинок проти Уругваю. На 36-й хвилині форвард ПСЖ невдало впав на праве плече і не зміг продовжити гру.