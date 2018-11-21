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Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні

20 листопада 23:07 226 Читать на русском
Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні
Неймар та Мбаппе / фото із соцмереж

Два нападники Парі Сен-Жермен травмувалися у товариських матчах за свої національні збірні.

Нападник збірної Бразилії був змушений покинути поле вже на 8-й хвилині товариського матчу з командою Камеруну. Неймар відчув дискомфорт у стегні та попросив заміну.

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Мбаппе у складі збірної Франції з перших хвилин розпочав поєдинок проти Уругваю. На 36-й хвилині форвард ПСЖ невдало впав на праве плече і не зміг продовжити гру.

Товариські матчі

Бразилія - Камерун: Вівторок 20 листопада 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 0
Камерун
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Теги
Бразилія Бразилія Франція Франція Товариські матчі Бразилія - Камерун Франція - Уругвай Головне Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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