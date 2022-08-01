Правило офсайду зазнало критичної зміни – кількох скандалів минулого сезону можна було уникнути
Міжнародна рада футбольних асоціацій (ІФАБ) вирішила прибрати нюанс у правилах, який створив купу непорозумінь.
Визначення положення поза грою отримало важливе уточнення, інформує Marca.
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Раніше офсайд у гравця атакувальної команди фактично "скасовувася", якщо оборонець невимушеним рухом суттєво вплинув на траекторію м'яча і розпочав новий епізод. Ця "лазівка" спричинила низку гучних скандалів. Наприклад, гол Мбаппе у фіналі Ліги націй, коли іспанець Ерік Гарсія у підкаті зачепив м'яч. Або гол Лукаку росіянам на груповому етапі Євро-2020. Бельгієць перебував у очевидному офсайді, проте Семенов незграбно підрізав м'яч у бік власних воріт і формально розпочав нову фазу атаки.
Тепер фіксація офсайду буде більш логічною. Неуважні форварди не отримають другого шансу, навіть якщо захисники торкнуться м'яча і випадково виведуть їх на ударну позицію.
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