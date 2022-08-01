Визначення положення поза грою отримало важливе уточнення, інформує Marca.

"Безсоромні": найскандальніший гол року покінчив з духом гри – Мбаппе провокує теорії змови в іспанських ЗМІ

Раніше офсайд у гравця атакувальної команди фактично "скасовувася", якщо оборонець невимушеним рухом суттєво вплинув на траекторію м'яча і розпочав новий епізод. Ця "лазівка" спричинила низку гучних скандалів. Наприклад, гол Мбаппе у фіналі Ліги націй, коли іспанець Ерік Гарсія у підкаті зачепив м'яч. Або гол Лукаку росіянам на груповому етапі Євро-2020. Бельгієць перебував у очевидному офсайді, проте Семенов незграбно підрізав м'яч у бік власних воріт і формально розпочав нову фазу атаки.

Clear offside, the ball didn't even deflect as much. Probably caught Garcia's studs a little.

And what is he supposed to do? Let mbappe go?



Clear robbery, Thoughts?#spain #france #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/uxAF8gxJ3p — Arshil Haque (@ArshilHaque) October 10, 2021

Тепер фіксація офсайду буде більш логічною. Неуважні форварди не отримають другого шансу, навіть якщо захисники торкнуться м'яча і випадково виведуть їх на ударну позицію.

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