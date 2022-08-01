Определение положения вне игры получило важное уточнение, сообщает Marca.

"Безсоромні": найскандальніший гол року покінчив з духом гри – Мбаппе провокує теорії змови в іспанських ЗМІ

Ранее офсайд у игрока атакующей команды фактически "отменялся", если защитник непринужденным движением оказал существенное влияние на траекторию мяча и начал новый эпизод. Эта "лазейка" повлекла за собой ряд громких скандалов. Например, гол Мбаппе в финале Лиги наций, когда испанец Эрик Гарсия в подкате задел мяч. Или гол Лукаку россиянам на групповом этапе Евро-2020. Бельгиец находился в очевидном офсайде, однако Семенов неуклюже подрезал мяч в сторону собственных ворот и начал новую фазу атаки.

Clear offside, the ball didn't even deflect as much. Probably caught Garcia's studs a little.

And what is he supposed to do? Let mbappe go?



Clear robbery, Thoughts?#spain #france #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/uxAF8gxJ3p — Arshil Haque (@ArshilHaque) October 10, 2021

Теперь фиксация офсайда будет более логичной. Невнимательные форварды не получат второго шанса, даже если защитники коснутся мяча и случайно выведут их на ударную позицию.

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