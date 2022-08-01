Правило офсайда претерпело критическое изменение – нескольких скандалов в прошлом сезоне можно было избежать
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) решил убрать нюанс в правилах, создавший кучу недоразумений.
Определение положения вне игры получило важное уточнение, сообщает Marca.
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Ранее офсайд у игрока атакующей команды фактически "отменялся", если защитник непринужденным движением оказал существенное влияние на траекторию мяча и начал новый эпизод. Эта "лазейка" повлекла за собой ряд громких скандалов. Например, гол Мбаппе в финале Лиги наций, когда испанец Эрик Гарсия в подкате задел мяч. Или гол Лукаку россиянам на групповом этапе Евро-2020. Бельгиец находился в очевидном офсайде, однако Семенов неуклюже подрезал мяч в сторону собственных ворот и начал новую фазу атаки.
Теперь фиксация офсайда будет более логичной. Невнимательные форварды не получат второго шанса, даже если защитники коснутся мяча и случайно выведут их на ударную позицию.
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