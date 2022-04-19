Працівник Металіста зазнав поранень під час обстрілів Харкова – кадри понівечених осель жахають
Персонал Металіста разом з іншими мешканцями Харкова страждають від бомбардувань російських окупантів.
"Потрібна допомога співробітнику прес-служби ФК Металіст Миколі Бринзі.
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Вчора під час обстрілу району Салтівка у Харкові, отримав поранення журналіст Микола Бринза. Наразі він перебуває в одному зі шпиталів міста. Прошу допомогти моєму давньому товаришеві. Приват: 5457 0822 2300 7407. Бринза Микола Григорович", – йдеться у повідомленні Retrofootball.ukraine. До публікації прикріплене фото одного зі знищених будинків Салтівки.
Нагадаємо, гравці і тренерський штаб Металіста зараз перебувають у Туреччині, а президент Олександр Ярославський ще перед початком війни вилетів до Лондона.
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