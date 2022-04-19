Сотрудник Металлиста получил ранения во время обстрелов Харькова – кадры изничтоженных домов ужасают
Персонал Металлиста вместе с другими жителями Харькова страдают от бомбардировок российских оккупантов.
"Нужна помощь сотруднику пресс-службы ФК Металлист Николаю Брынзе.
"Я полностью на стороне украинцев": экс-легионер Металлиста борется с пророссийскими настроениями на своей родине
Вчера во время обстрела района Салтовка в Харькове получил ранения журналист Николай Брынза. В настоящее время он находится в одном из госпиталей города. Прошу помочь моему давнему товарищу. Приват: 5457 0822 2300 7407. Брынза Николай Григорьевич", – говорится в сообщении Retrofootball.ukraine. К публикации прикреплено фото одного из уничтоженных домов Салтовки.
Напомним, игроки и тренерский штаб Металлиста сейчас находятся в Турции, а президент Александр Ярославский еще перед началом войны вылетел в Лондон.
"Візьму автомат і буду шарашити": легенда Металіста з Росії знищує мудака Путіна та не ховається від обстрілів Харкова