"Нужна помощь сотруднику пресс-службы ФК Металлист Николаю Брынзе.

"Я полностью на стороне украинцев": экс-легионер Металлиста борется с пророссийскими настроениями на своей родине

Вчера во время обстрела района Салтовка в Харькове получил ранения журналист Николай Брынза. В настоящее время он находится в одном из госпиталей города. Прошу помочь моему давнему товарищу. Приват: 5457 0822 2300 7407. Брынза Николай Григорьевич", – говорится в сообщении Retrofootball.ukraine. К публикации прикреплено фото одного из уничтоженных домов Салтовки.

Напомним, игроки и тренерский штаб Металлиста сейчас находятся в Турции, а президент Александр Ярославский еще перед началом войны вылетел в Лондон.

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