Євро-2020, Литва – Україна: незручний суперник і жахи Шевченка – вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю

Збірна України зіграє проти Литви у своєму 5-му матчі відбору Євро-2020. Наші старі знайомі вже попили чимало крові українцям у попередніх кваліфікаціях Чемпіонату Європи.

Історія протистоянь – згадуючи фіаско збірної України

Матч, як і онлайн-трансляція Литва – Україна, стартує у суботу, 7-го вересня, о 19:00 за київським часом. Для обох команд це 9-а зустріч в історії. Україна перемагала Литву 5 разів, а програла двічі. Відзначимо, що останній матч проти цього суперника на виїзді "синьо-жовті" програли з рахунком 0:2. Було це в рамках відбору Євро-2008. Андрій Шевченко тоді втратив не одну гольову нагоду, а супернику дико щастило. Цікаво, що коли візьмемо до уваги лише офіційні матчі, то статистика команд виглядає рівною – по 2 перемоги і поразки, а загальна різниця голів узагалі не нашу користь (4:5).

Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Ніколи в офіційних поєдинках кваліфікації, а це вже 3-й відбір Чемпіонату Європи, українська національна команда не брала усі 6 очок у протистояннях з Литвою. Щоразу ми лише обмінювалися перемогами. Зараз саме час переписати історію. Це у відборі на Євро-1996 литовці обігнали нас за очками – 16 проти 13. Тоді вони відбирали цінні бали у Хорватії та України, а Словенію з Естонією обігравали по 2 рази. Зараз усе інакше. І ми не такі слабкі та знекровлені, і вони значно слабші.

Попередні рази, коли "синьо-жовті" опинялися у групі з литовцями, ми незмінно посідали 4-е місце. Особливо болючим було фіаско команди Леоніда Буряка у відборі Євро-2008. Після чвертьфіналу ЧС-2006 програвати у Литві 0:2 якось соромно. Є всі підстави вважати, що чорну серію буде перервано. Україна програла тільки 1 матч (експериментальний розгром у Словаччині) з останніх 15-и, а виграла 9. Шевченко забивав 2 голи у спарингу проти литовців, який відбувся у 2010-му, тож головний тренер збірної мав би гарно підготувати команду до зламу насиченої оборони суперника.

Загальна інформація

Перший матч: Литва – Естонія, 0:5, 1923 рік

Найбільша перемога: Литва – Естонія, 7:0, 1995 рік

Найрозгромніша поразка: Єгипет – Литва, 10:0, 1923 рік

Рейтинг ФІФА: 130 станом на серпень 2019-го, піднялися на 2 рядки

Найвище місце в рейтингу ФІФА: 37, жовтень 2008-го

Найнижче місце в рейтингу ФІФА: 148, листопад 2017-го

Рекордсмен за кількістю матчів: Андріус Скерла, 1996-2011, провів 84 зустрічі

Рекордсмен за кількістю голів: Томас Данілявічус, 1998-2012, забив 19 м'ячів за 71 матч

Зірки, як у нас ще декілька років тому, або Лише 2 гравці оцінені в понад 1 мільйон

Найдорожчий литовець коштує "аж" 1,5 млн євро. Таку вартість за версією Трансфермаркт отримали двоє 28-річних гравців – капітан Федір Черних з російського Оренбурга та Арвідас Новіковас (Легія). Фактично дві головні зірки є вінгерами, як у нас ще декілька років тому головні надії покладали на Коноплянку з Ярмоленком. Обоє входять у топ-10 найкращих бомбардирів за всю історію збірної Литви. Черних посідає 5-е місце, забивши 9 голів за 52 матчі. Новіковас ділить десяту позицію з трьома іншими гравцями, які відзначилися 7 разів.

Втрата лівого вінгера Легії й стала найбільшою, навіть колосальною перед матчем з Україною. Новіковас забивав Сербії і Люксембургу в останніх 2-х матчах Європейської кваліфікації, але травма не дала йому шансів зіграти. Вгадати, хто відзначився третім голом, зовсім не складно. Це Черних, на якого тепер покладається подвійна відповідальність. А Новіковас, між іншим, у попередніх офіційних матчах виглядав як головний актив в атаці. І пас, і дальній удар, і стандарти – все при ньому!

Для порівняння вартості гравців – один Ярмоленко (чи Зінченко та Циганков, цінник яких також на рівні 20 млн євро) у понад 2 рази дорожчий, ніж увесь склад збірної Литви (8,35). Руслан Маліновський (12,5 млн євро), Марлос (11) і Тарас Степаненко (10) також коштують більше за всіх найближчих суперників, разом взятих. Сумарно ж нинішня збірна України дорожча майже у 20 разів – 8,35 млн євро у них, 163,5 у нас.

Ігрова схема – суперник України на межі історичного антирекорду

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас сам зізнається, що до кінця не визначився з тактичною побудовою гри. У Сербії наставник вибрав схему 5-4-1, і це була ще більша катастрофа, ніж у нас, коли Шевченко випустив на Словаччину так само 3 центрбеки. До болю прості стіночки на швидкості ставали шаленою проблемою для литовців. Серби з легкістю проходили редути гостей в центрі, розривали на обох флангах. Захисники збірної Литви непростимо часто губили своїх гравців, як тільки атака набирала хоч якийсь темп.

Високий пресинг суперника привів до 3-го пропущеного. Обережність на своїй половині у передачах під натиском – зовсім не чеснота прибалтійської збірної. З іншого боку проти сербів не вистачало Міколюнаса, вилученого у попередній грі з Люксембургом. Саулюс не один сезон пограв в УПЛ за Севастополь та київський Арсенал. Може 35-річний захисник, дуже близький до рекорду за кількістю матчів у збірній Литві (наразі 77 і третє місце, залишилося ще 7), пограти на правому фланзі захисту та центрі поля.

На єдиний матч, який приніс заліковий пункт, Урбонас вийшов зі схемою 4-2-3-1, його улюбленою. Команда виглядала дуже жваво і переважала міцний Люксембург навіть у меншості. Схоже, проти України повернуться до цього варіанту. Головним мотором атак був Новіковас, який проти нас не зіграє. Однак і Черних виглядав непогано – вміє розіграти комбінацію, технічно чи пробити з гострого кута, непогано відкривається під передачі за спини.

Тренер, який зірок з неба не хапає – з дивними результатами і звичками

Повертаючись до персони наставника литовської збірної. Урбонас у першому ж сезоні привів Екранас до титулу чемпіонів Литви. Історія повторилась наступні 4 роки, а потім клубу не стало через фінансові проблеми. Пан Вальдас перебрався у Спартакс, з яким виграв ще й чемпіонат Латвії. Загалом не скажеш, що якось особливо вдало працює зі збірною Литви – команда виглядало доволі бідно і наївно проти Сербії та Люксембургу на виїздах.

Місцеве видання 15min.lt вважає його авторитет не надто сильним порівняно з іншими кандидатурами тренерів, яких розглядали минулоріч. З одного боку Урбонас був надзвичайно ефективним у скромних прибалтійських командах, де завжди досягав якогось результату. З іншого – не бракувало відверто дивних матчів. Як ось, наприклад, двобій в Лізі Європи-2016. Його Тракай виграв перший матч в естонського Німме Калью 2:1. До 66-ї хвилини вів у рахунку 1:0 і на виїзді, а потім пропустив "дивні голи", два з яких на 87 і 90+2, тож програв 1:4.

Ну, і його підніжки гравцям своєї колишньої команди Тракая геть не прикрашає тренера. А ще його не дуже люблять литовські журналісти. Урбонас з легкістю може перетелефонувати їм і сказати, що змінив думку, або попросити їх не публікувати інтерв'ю. На рівні збірних зовсім не виправдовує сподівань. "Баскетболісти" цілком ризикують вперше у своїй історії пройти Європейську кваліфікацію без перемог. Та ще й з історичним мінімумом очок – раніше у відборі чемпіонату Європи завжди набирали щонайменше 5 балів!

Литва скотилася дуже відчутно, але на своєму полі майже завжди дає бій

Якщо порівняти золоті часи їхнього незалежного футболу, то прибалти опустилися в рейтингу ФІФА на майже 100 позицій. Їх навіть називають "баскетболістами", адже ті приносять країні значно більше успіхів і слави у всьому світі. Навіть у матчах з Люксембургом Литва змогла набрати лише 1 бал. Усі сої 6 ігор 3-го дивізіону Ліги націй литовці програли. Чорногорія і на виїзді впевнено розбила прибалті, а ось Серія і Румунія після домашніх розгромів відчули неабиякі проблеми і перемогли у Вільнюсі лише мінімально.

Чи то штучне поле стадіону ЛФФ, з яким доведеться зіткнутись Україні, чи то недооцінка так вплинули, однак румуни вирвали 3 очки лише на 90+4 хвилині. Команда Шевченка зобов'язана брати 6 очок. Аутсайдер нашої групи востаннє перемагав Шрі-Ланку в товариському матчі ще понад рік тому. А якщо брати до уваги лише офіційні матчі – 18 ігор без тріумфів з 2016-го, коли здолала у відборі ЧС-2018 Мальту (2:0).

Ба більше, за цей час наші суперники ще лише з Люксембургом і Мальтою зіграли внічию, решту 14 ігор програли. Водночас ті ж збірні Англії, Сербії і Румунії тут вигравали лише мінімально, а Люксембург не переміг, навіть маючи на 2-х гравців більше. Добротні Словенія і Шотландія поплатились за недооцінку литовців, ледь врятувавшись від поразки, хоча потім легко брали реванш. Як би там не було, якщо ми бачимо себе в компанії учасників Євро-2020, жоден інший результат, крім перемоги України у Вільнюсі, стане повним провалом.

Не потрапити у пастку

Для збірної України по суті є лише дві проблеми у цьому протистоянні. Штучний газон не найвищої якості та вартості, на якому ще й грають і тренуються добрих 4-5 команд. Синтетика чомусь завжди була особливою перепоною для українських футболістів. Один Янг Бойз, який не пустив і Шахтар, і Динамо в Лігу чемпіонів, чого вартий!

Друге питання – недооцінка. Бо Литва – дійсно найслабший суперник цієї групи. Тамтешні журналісти іноді жартують: "Якби команда складалася виключно з воротарів, то сміливо можна було б грати на Чемпіонаті світу". Натомість нарікають, що класні литовські захисники, які грали в ЛЧ і топ-чемпіонатах, перевелися як клас. Але не варто тільки даремно почати калькувати так, як побоюються деякі місцеві вболівальники. Мовляв, Україну винесла Сербію 5:0, а балканці били прибалтів 4:1, то страшно подумати, з яким же рахунком "синьо-жовті" влаштують побиття цього разу.

В ігровому плані Литва, яка навіть найсильніший склад не зібрала, навряд чи загрожуватиме чимось більшим, ніж запарковані автобуси, трамваї і тролейбуси біля свого штрафного. З Люксембургом подібний сценарій створив величезні проблеми, але там і підбір виконавців класніший. Зрештою, ця зовнішня легкість і може стати великою пасткою для команди Шевченка. Жахливі уроки минулого не дадуть збрехати – легенда Динамо і Мілана добре знає.