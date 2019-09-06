toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Євро-2020, Литва – Україна: незручний суперник і жахи Шевченка – вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю

17:40 114 Читать на русском
Євро-2020, Литва – Україна: незручний суперник і жахи Шевченка – вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю
Литва – Україна, 7 вересня 2019, Євро-2020: представлення історично незручного суперника
Тарас Котів Тарас Котів

Збірна України зіграє проти Литви у своєму 5-му матчі відбору Євро-2020. Наші старі знайомі вже попили чимало крові українцям у попередніх кваліфікаціях Чемпіонату Європи.

 

Історія протистоянь – згадуючи фіаско збірної України

Матч, як і онлайн-трансляція Литва – Україна, стартує у суботу, 7-го вересня, о 19:00 за київським часом. Для обох команд це 9-а зустріч в історії. Україна перемагала Литву 5 разів, а програла двічі. Відзначимо, що останній матч проти цього суперника на виїзді "синьо-жовті" програли з рахунком 0:2. Було це в рамках відбору Євро-2008. Андрій Шевченко тоді втратив не одну гольову нагоду, а супернику дико щастило. Цікаво, що коли візьмемо до уваги лише офіційні матчі, то статистика команд виглядає рівною – по 2 перемоги і поразки, а загальна різниця голів узагалі не нашу користь (4:5).

Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Ніколи в офіційних поєдинках кваліфікації, а це вже 3-й відбір Чемпіонату Європи, українська національна команда не брала усі 6 очок у протистояннях з Литвою. Щоразу ми лише обмінювалися перемогами. Зараз саме час переписати історію. Це у відборі на Євро-1996 литовці обігнали нас за очками – 16 проти 13. Тоді вони відбирали цінні бали у Хорватії та України, а Словенію з Естонією обігравали по 2 рази. Зараз усе інакше. І ми не такі слабкі та знекровлені, і вони значно слабші.

Попередні рази, коли "синьо-жовті" опинялися у групі з литовцями, ми незмінно посідали 4-е місце. Особливо болючим було фіаско команди Леоніда Буряка у відборі Євро-2008. Після чвертьфіналу ЧС-2006 програвати у Литві 0:2 якось соромно. Є всі підстави вважати, що чорну серію буде перервано. Україна програла тільки 1 матч (експериментальний розгром у Словаччині) з останніх 15-и, а виграла 9. Шевченко забивав 2 голи у спарингу проти литовців, який відбувся у 2010-му, тож головний тренер збірної мав би гарно підготувати команду до зламу насиченої оборони суперника.

Загальна інформація

Перший матч: Литва – Естонія, 0:5, 1923 рік

Найбільша перемога: Литва – Естонія, 7:0, 1995 рік

Найрозгромніша поразка: Єгипет – Литва, 10:0, 1923 рік

Рейтинг ФІФА: 130 станом на серпень 2019-го, піднялися на 2 рядки

Найвище місце в рейтингу ФІФА: 37, жовтень 2008-го

Найнижче місце в рейтингу ФІФА: 148, листопад 2017-го

Рекордсмен за кількістю матчів: Андріус Скерла, 1996-2011, провів 84 зустрічі

Рекордсмен за кількістю голів: Томас Данілявічус, 1998-2012, забив 19 м'ячів за 71 матч

Зірки, як у нас ще декілька років тому, або Лише 2 гравці оцінені в понад 1 мільйон

Найдорожчий литовець коштує "аж" 1,5 млн євро. Таку вартість за версією Трансфермаркт отримали двоє 28-річних гравців – капітан Федір Черних з російського Оренбурга та Арвідас Новіковас (Легія). Фактично дві головні зірки є вінгерами, як у нас ще декілька років тому головні надії покладали на Коноплянку з Ярмоленком. Обоє входять у топ-10 найкращих бомбардирів за всю історію збірної Литви. Черних посідає 5-е місце, забивши 9 голів за 52 матчі. Новіковас ділить десяту позицію з трьома іншими гравцями, які відзначилися 7 разів.

Втрата лівого вінгера Легії й стала найбільшою, навіть колосальною перед матчем з Україною. Новіковас забивав Сербії і Люксембургу в останніх 2-х матчах Європейської кваліфікації, але травма не дала йому шансів зіграти. Вгадати, хто відзначився третім голом, зовсім не складно. Це Черних, на якого тепер покладається подвійна відповідальність. А Новіковас, між іншим, у попередніх офіційних матчах виглядав як головний актив в атаці. І пас, і дальній удар, і стандарти – все при ньому!

Holiday in Lithuania #NationalTeam#AN11

Допис, поширений Arvydas Novikovas (@arvydas1818)

Для порівняння вартості гравців – один Ярмоленко (чи Зінченко та Циганков, цінник яких також на рівні 20 млн євро) у понад 2 рази дорожчий, ніж увесь склад збірної Литви (8,35). Руслан Маліновський (12,5 млн євро), Марлос (11) і Тарас Степаненко (10) також коштують більше за всіх найближчих суперників, разом взятих. Сумарно ж нинішня збірна України дорожча майже у 20 разів – 8,35 млн євро у них, 163,5 у нас.

Ігрова схема – суперник України на межі історичного антирекорду

Головний тренер збірної Литви Вальдас Урбонас сам зізнається, що до кінця не визначився з тактичною побудовою гри. У Сербії наставник вибрав схему 5-4-1, і це була ще більша катастрофа, ніж у нас, коли Шевченко випустив на Словаччину так само 3 центрбеки. До болю прості стіночки на швидкості ставали шаленою проблемою для литовців. Серби з легкістю проходили редути гостей в центрі, розривали на обох флангах. Захисники збірної Литви непростимо часто губили своїх гравців, як тільки атака набирала хоч якийсь темп.

Високий пресинг суперника привів до 3-го пропущеного. Обережність на своїй половині у передачах під натиском – зовсім не чеснота прибалтійської збірної. З іншого боку проти сербів не вистачало Міколюнаса, вилученого у попередній грі з Люксембургом. Саулюс не один сезон пограв в УПЛ за Севастополь та київський Арсенал. Може 35-річний захисник, дуже близький до рекорду за кількістю матчів у збірній Литві (наразі 77 і третє місце, залишилося ще 7), пограти на правому фланзі захисту та центрі поля.

На єдиний матч, який приніс заліковий пункт, Урбонас вийшов зі схемою 4-2-3-1, його улюбленою. Команда виглядала дуже жваво і переважала міцний Люксембург навіть у меншості. Схоже, проти України повернуться до цього варіанту. Головним мотором атак був Новіковас, який проти нас не зіграє. Однак і Черних виглядав непогано – вміє розіграти комбінацію, технічно чи пробити з гострого кута, непогано відкривається під передачі за спини.

Тренер, який зірок з неба не хапає – з дивними результатами і звичками

Повертаючись до персони наставника литовської збірної. Урбонас у першому ж сезоні привів Екранас до титулу чемпіонів Литви. Історія повторилась наступні 4 роки, а потім клубу не стало через фінансові проблеми. Пан Вальдас перебрався у Спартакс, з яким виграв ще й чемпіонат Латвії. Загалом не скажеш, що якось особливо вдало працює зі збірною Литви – команда виглядало доволі бідно і наївно проти Сербії та Люксембургу на виїздах.

Місцеве видання 15min.lt вважає його авторитет не надто сильним порівняно з іншими кандидатурами тренерів, яких розглядали минулоріч. З одного боку Урбонас був надзвичайно ефективним у скромних прибалтійських командах, де завжди досягав якогось результату. З іншого – не бракувало відверто дивних матчів. Як ось, наприклад, двобій в Лізі Європи-2016. Його Тракай виграв перший матч в естонського Німме Калью 2:1. До 66-ї хвилини вів у рахунку 1:0 і на виїзді, а потім пропустив "дивні голи", два з яких на 87 і 90+2, тож програв 1:4.

Ну, і його підніжки гравцям своєї колишньої команди Тракая геть не прикрашає тренера. А ще його не дуже люблять литовські журналісти. Урбонас з легкістю може перетелефонувати їм і сказати, що змінив думку, або попросити їх не публікувати інтерв'ю. На рівні збірних зовсім не виправдовує сподівань. "Баскетболісти" цілком ризикують вперше у своїй історії пройти Європейську кваліфікацію без перемог. Та ще й з історичним мінімумом очок – раніше у відборі чемпіонату Європи завжди набирали щонайменше 5 балів!

Литва скотилася дуже відчутно, але на своєму полі майже завжди дає бій

Якщо порівняти золоті часи їхнього незалежного футболу, то прибалти опустилися в рейтингу ФІФА на майже 100 позицій. Їх навіть називають "баскетболістами", адже ті приносять країні значно більше успіхів і слави у всьому світі. Навіть у матчах з Люксембургом Литва змогла набрати лише 1 бал. Усі сої 6 ігор 3-го дивізіону Ліги націй литовці програли. Чорногорія і на виїзді впевнено розбила прибалті, а ось Серія і Румунія після домашніх розгромів відчули неабиякі проблеми і перемогли у Вільнюсі лише мінімально.

Чи то штучне поле стадіону ЛФФ, з яким доведеться зіткнутись Україні, чи то недооцінка так вплинули, однак румуни вирвали 3 очки лише на 90+4 хвилині. Команда Шевченка зобов'язана брати 6 очок. Аутсайдер нашої групи востаннє перемагав Шрі-Ланку в товариському матчі ще понад рік тому. А якщо брати до уваги лише офіційні матчі – 18 ігор без тріумфів з 2016-го, коли здолала у відборі ЧС-2018 Мальту (2:0).

Ба більше, за цей час наші суперники ще лише з Люксембургом і Мальтою зіграли внічию, решту 14 ігор програли. Водночас ті ж збірні Англії, Сербії і Румунії тут вигравали лише мінімально, а Люксембург не переміг, навіть маючи на 2-х гравців більше. Добротні Словенія і Шотландія поплатились за недооцінку литовців, ледь врятувавшись від поразки, хоча потім легко брали реванш. Як би там не було, якщо ми бачимо себе в компанії учасників Євро-2020, жоден інший результат, крім перемоги України у Вільнюсі, стане повним провалом.

Не потрапити у пастку

Для збірної України по суті є лише дві проблеми у цьому протистоянні. Штучний газон не найвищої якості та вартості, на якому ще й грають і тренуються добрих 4-5 команд. Синтетика чомусь завжди була особливою перепоною для українських футболістів. Один Янг Бойз, який не пустив і Шахтар, і Динамо в Лігу чемпіонів, чого вартий!

Друге питання – недооцінка. Бо Литва – дійсно найслабший суперник цієї групи. Тамтешні журналісти іноді жартують: "Якби команда складалася виключно з воротарів, то сміливо можна було б грати на Чемпіонаті світу". Натомість нарікають, що класні литовські захисники, які грали в ЛЧ і топ-чемпіонатах, перевелися як клас. Але не варто тільки даремно почати калькувати так, як побоюються деякі місцеві вболівальники. Мовляв, Україну винесла Сербію 5:0, а балканці били прибалтів 4:1, то страшно подумати, з яким же рахунком "синьо-жовті" влаштують побиття цього разу.

В ігровому плані Литва, яка навіть найсильніший склад не зібрала, навряд чи загрожуватиме чимось більшим, ніж запарковані автобуси, трамваї і тролейбуси біля свого штрафного. З Люксембургом подібний сценарій створив величезні проблеми, але там і підбір виконавців класніший. Зрештою, ця зовнішня легкість і може стати великою пасткою для команди Шевченка. Жахливі уроки минулого не дадуть збрехати – легенда Динамо і Мілана добре знає.

blog_ava
Ісмаїлі відмовився виступати за збірну України – відома причина
14:14
7997
Теги
Україна Україна Литва Литва Збірна України Статті Головне Євро-2020 Литва - Україна Федір Черних Федір Черних Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас Андрій Шевченко Андрій Шевченко Тарас Котів Арвідас Новіковас Арвідас Новіковас Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Україна U-21
18:30
Фінляндія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук