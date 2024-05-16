Всі охочі вже можуть придбати перепустки на поєдинок "синьо-жовтих" з географіним сусідом.

У четвер, 16 травня, стартував продаж квитків на контрольний матч між Молдовою та Україною, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Гра відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру й розпочнеться о 19:00 за місцевим часом. Перепустки можна придбати за посиланням.

Квитки для українських уболівальників продаються на трибуну D, а саме – у сектори 17, 18, 19, 20 та 37, 38, 39, 40.

Вартість квитків буде змінюватися залежно від етапу продажу, а саме:

– до 31 травня: сектори 17, 18, 19, 20 – 200 лей*, сектори 37, 38, 39, 40 – 300 лей;

– з 1-го до 10 червня: сектори 17, 18, 19, 20 – 300 лей, сектори 37, 38, 39, 40 – 400 лей;

– 11 червня: сектори 17, 18, 19, 20 – 400 лей, сектори 37, 38, 39, 40 – 500 лей.

Усі вболівальники повинні пройти через системну верифікацію вболівальника при реєстрації та купівлі квитків. Верифікація відбувається шляхом перевірки IP-адреси, мобільного номера телефону та банківської карти. Пріоритет у продажу квитків надаватиметься українським уболівальникам з українською IP-адресою, українським номером телефону та банківською картою, яка зареєстрована за українською адресою.

Купівля квитків здійснюється лише за наявності українського закордонного паспорта. Усі квитки іменні, при вході на стадіон квиток буде звірятися з документами, що посвідчують особу. Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків. Діти до семи років можуть пройти на гру безкоштовно, але без виділення їм окремого місця.

*1 молдовський лей = 2,22 гривні

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