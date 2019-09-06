Литва – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви.

"Стандарти – один з аспектів гри, над якими ми працювали. Це сильна зброя, якщо є хороші виконавці. Я розумію тренера збірної Литви, чому він приділяє цьому увагу. Грають вдома, футболісти добре діють на стандартах.

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Чому не тренувались в Україні? Там немає синтетичних полів такої якості. У Києві є штучне поле, але воно не таке, як у Вільнюсі. Типи синтетичних газонів відрізняються між собою. Ми вирішили приїхати сюди й одразу випробувати поле на місцевому стадіоні.

Персоналії у збірній Литви? Я не люблю виділяти гравців індивідуально. Будь-яка команда вдома прагнутиме показати хороший футбол. Ми готуємось до серйозного матчу.

Ми з повагою ставимось до усіх команд. У нас є мета – вихід на Євро. Один з етапів – завтрашня гра, щоб наблизитись до цієї мети. Для нас перемога значно важливіша. Перед нами завдання виграти цей матч.

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Немає сенсу згадувати попередні поєдинки з Литвою. Моя роль як гравця вже закінчилась. Моє завдання як тренера – підготувати команду до завтрашнього матчу.

24 гравці у заявці замість 23, кого доведеться відсіяти? Дається певний час гравцям. Ми сьогодні всіх переглянемо під час тренування. З тим ставленням і підходом, з яким вони приїжджають у збірну і тренуються, важко вибрати когось. Але доводиться це робити.

Дійсно приємні слова Урбонаса про аншлаг завдяки збірній України, але перед нами стоїть завдання. Ми повинні зіграти успішно поєдинки, що залишились. Ми з повагою ставимось до збірної Литви, але треба виконувати свої завдання", – сказав Шевченко.