Клуби УПЛ не дійшли згоди щодо революційного формату – всі залишаться на своїх стадіонах

Українські клуби відмовилися від ідеї завершувати чемпіонат лише у двох містах.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомив рішення, яке було узгоджене на останньому засіданні учасників чемпіонату.

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"Всі клуби проводитимуть матчі на своїх стадіонах, Зоря буде приймати матчі в Запоріжжі. При цьому клуб гарантує, що всі вимоги безпеки учасників будуть дотримані. Те саме гарантувала Олександрія. Відповідно, клуби другої шістки також будуть дотримуватися цих умов", – сказав Дикий в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, УПЛ розглядала варіант з проведенням усіх матчів чемпіонату у двох містах – Київ для верхньої шістки та Львів для нижньої.

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