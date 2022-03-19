"Поверьте, закроют небо над Украиной – мы им таких пизд*лей дадим, что нас хотя бы остановили до Урала. Просим, ​​чтобы все выходили и просили закрыть небо над нами.

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Посмотрите, что они делают. Они бомбят больницы, детские сады, школы. Вносят хаос среди населения.

Но украинский народ очень сильная нация. Победить нас просто невозможно. Мы все равно победим, выиграем эту войну. Мы уже выиграли ее. Просто нужно время, когда это завершится. Закройте небо – оно завершится через неделю. Нужно умолять во всем мире, чтобы закрыли небо. А дальше все будет отлично", – сказал Поворознюк в комментарии Petrove TV.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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