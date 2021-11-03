"На телеканалі Футбол хочуть, щоби взагалі була одна команда в Україні, це і так зрозуміло. Хотів би побажати Вацку зовсім іншого. Не висловлюватися про клуби, а вкласти бодай одну копійку в якийсь клуб і перевірити, як ця відповідальність тисне. Як би він грав, якби фінансував клуби.

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А ще краще, я б йому побажав взяти дуст, намазати лисину і потім є два варіанти: або волосся виросте, або інші думки у голову прийдуть. А якщо немає грошей на дуст, то я йому куплю", – сказав Поворознюк для прес-служби клубу.

Нагадаємо, Вацко мав претензії до видовищності у грі Інгульця. Після 12-ти турів УПЛ команда Поворознюка розташувалась на 13-й сходинці.

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