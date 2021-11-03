Поворознюк: Телеканалы Футбол хотят, чтобы в Украине была только одна команда
Президент Ингульца Александр Поворознюк ответил комментатору ТК Футбол Виктору Вацку, который посоветовал команде из Петрового сняться из УПЛ.
"На телеканале Футбол хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине, это и так понятно. Хотел бы пожелать Вацку совсем другого. Не высказываться о клубах, а вложить хотя бы одну копейку в какой-то клуб и проверить, как эта ответственность давит. Как бы он играл, если бы финансировал клубы.
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А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы вырастут, либо другие мысли в голову придут. А если нет денег на дуст, то я ему куплю", – сказал Поворознюк для пресс-службы клуба.
Напомним, Вацко имел претензии к зрелищности в игре Ингульца. После 12-ти туров УПЛ команда Поворознюка расположилась на 13-й строчке.
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