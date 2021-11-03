"На телеканале Футбол хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине, это и так понятно. Хотел бы пожелать Вацку совсем другого. Не высказываться о клубах, а вложить хотя бы одну копейку в какой-то клуб и проверить, как эта ответственность давит. Как бы он играл, если бы финансировал клубы.

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А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы вырастут, либо другие мысли в голову придут. А если нет денег на дуст, то я ему куплю", – сказал Поворознюк для пресс-службы клуба.

Напомним, Вацко имел претензии к зрелищности в игре Ингульца. После 12-ти туров УПЛ команда Поворознюка расположилась на 13-й строчке.

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