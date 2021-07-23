Поворознюк назвав чотири клуби УПЛ, які не стимулюють арбітрів грошима
Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, як побороти корупцію у суддівському цеху.
"Ні Павелко, ні Костюченко, ні Лучі не винні у поточній ситуації з суддями. Винні – президенти клубів. Президенти своїми руками творять корупцію у футболі, а потім шукають крайніх. Всі все знають, але в голос не говорять.
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Гроші арбітрам не дають лише Інгулець, СК Дніпро-1, Шахтар і Динамо. І то не завжди.
Перш ніж говорити з Павелком та Костюченком, потрібно зібратися всім президентам і сказати один одному: "Ніхто нікому". А потім вже зі своєю пропозицією йти до Павелка.
Ми додамо суддям зарплати. Нехай вони самі їздять, ми їх не будемо зустрічати, поїти і годувати. Вони відійдуть від футбольних клубів. Поки це не зробимо – порядку не буде", – сказав Поворознюк у програмі "Бомбардир".
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