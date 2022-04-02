"Хочу подякувати нашим ЗСУ. Часто їжджу до них на передову. Це неймовірно. Якби закрили небо, повірте, через тиждень ми були б на Уралі.

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Скажу так – війну ми вже виграли, це однозначно. Якщо зламали плани за два дні, що Путін хотів приїхати вже парад на Хрещатику робить... Знаю, що навіть у нас вже квіточки купували, щоб рашистів зустрічать, але ці квіти вже зів'яли. Коли вони прийдуть купувати другі, то, думаю, з того магазину вже не вийдуть, у зв'язку з нашими законами.

Правильно зробив Володимир Олександрович. Раніше я з ним розмовляв на "Вова", а наскільки тепер заробила людина повагу, що тепер буду говорить до нього "Володимир Олександрович". Скажу вам, що наші Збройні сили – просто сумашедші. Це неймовірні хлопці, просто не знаю, як це все розказать. Повірте, цей дух... Не знаю, як їх потім зупинить, коли ми на кордони вийдемо, щоб вони не пішли там Мозир забирать, МТЗ, трактори для колгоспу треба, і все інше. Думаю, оце буде тоді проблема", – сказав Поворознюк в коментарі каналу "РАДА Live".

Нагадаємо, українці вже 38-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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