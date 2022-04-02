"Хочу поблагодарить наши ВСУ. Часто езжу к ним на передовую. Это невероятно. Если бы закрыли небо, поверьте, через неделю мы были бы на Урале.

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Скажу так – войну мы уже выиграли, это однозначно. Если сломали планы через два дня, что Путин хотел приехать уже парад на Крещатике проводить... Знаю, что даже у нас уже цветочки покупали, чтобы рашистов встречать, но эти цветы уже увяли. Когда они придут покупать следующие, то, думаю, из магазина уже не выйдут, в связи с нашими законами.

Правильно поступил Владимир Александрович. Раньше я с ним разговаривал на "Вова", а насколько теперь заработал человек уважение, что теперь буду говорить ему "Владимир Александрович". Скажу вам, что наши вооруженные силы – просто сумашедшие. Это невероятные ребята, просто не знаю, как все это рассказать. Поверьте, этот дух... Не знаю, как их потом остановить, когда мы на границы выйдем, чтобы они не пошли там Мозырь брать, МТЗ, тракторы для колхоза надо, и все остальное. Думаю, это будет тогда проблема", – сказал Поворознюк в комментарии каналу "РАДА Live".

Напомним, украинцы уже 38-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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