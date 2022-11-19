СК Дніпро-1 здолав Шахтар у битві лідерів УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу 14-го туру.

Рахунок вдалось відкрити Мудрику після непоганого проходу й помилки Валефа. Господарі відповіли одразу – Довбик віддав п'ятою на Гуцуляка, Олексій прострілив на Піхальонка, який розстріляв Трубіна.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Шахтар у битві за зимове чемпіонство – Довбик забив і створив ще один гол

Підопічні Кучера переважали, що конвертувалось у гол Довбика. Артем розібрався з оборонцями, розвернувся й пробив у ближній кут. Це був останній м'яч у зустрічі, хоч обидві команди ще мали моменти.

СК Дніпро-1 відірвався від Шахтаря на вершині турнірної таблиці УПЛ аж на 8 залікових балів. "Гірники" ще мають матч у запасі.