Український нападник Микола Кухаревич наполегливо працює над тим, аби якнайскоріше повернутися на поле.

Форвард Хіберніана Микола Кухаревич продовжує відновлюватися після травми. Напередодні у шотландському клубі озвучили приблизні терміни повернення українця до тренувань – з 17 січня (в найкращому випадку) по 9 лютого.

Кухаревич травмувався – Хіберніан озвучив терміни відновлення українця

Наш співвітчизник вирішив поділитися процесом реабілітації, виклавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram відео зі спортзалу, де на його ногу одягнений спеціальний бандаж. "Повернусь сильнішим", – підписав відео Кухаревич.

Окрім того, Микола опублікував свою фотографію у формі Хіберніана з філософським коментарем: "Ви не можете контролювати те, що з вами відбувається, але ви можете контролювати своє ставлення до цього".

Нагадаємо, нападник молодіжної збірної України виступає за Хіберніан на правах оренди із французького Труа. У поточному сезоні він провів за шотландців 10 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

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