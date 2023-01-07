Кухаревич травмувався – Хіберніан озвучив терміни відновлення українця
Нападник Хіберніана Микола Кухаревич продовжує відновлення від пошкодження.
Хіберніан на своєму офіційному сайті повідомив, що Кухаревич наразі травмований. Деталі пошкодження не розголошуються.
Кривбас завершує трансфер чемпіона світу U-20 – він не грав в УПЛ
Зазначається, що Микола має повернутись до тренувань в період з 17 січня (в найкращому випадку) по 9 лютого. Востаннє форвард виходив на поле у офіційному матчі 12 листопада минулого року.
До слова, Кухаревич перейшов до Хіберніана на правах оренди з французького Труа в літнє трансферне вікно і провів за шотландську команду 10 матчів, в яких забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.
МЮ вибив Евертон з Кубка Англії – Миколенко не забив у порожні й видав новий результативний фейл, трагікомічний матч