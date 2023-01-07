Хіберніан на своєму офіційному сайті повідомив, що Кухаревич наразі травмований. Деталі пошкодження не розголошуються.

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Зазначається, що Микола має повернутись до тренувань в період з 17 січня (в найкращому випадку) по 9 лютого. Востаннє форвард виходив на поле у офіційному матчі 12 листопада минулого року.

До слова, Кухаревич перейшов до Хіберніана на правах оренди з французького Труа в літнє трансферне вікно і провів за шотландську команду 10 матчів, в яких забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

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