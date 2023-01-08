Кубок Франції, 1/32 фіналу

Ле-Паю-ан-Веле – Ніцца – 1:0

Гол: Бен Фредж, 3

Монако – Родез – 2:2 (пенальті – 3:4)

Голи: Акліуш, 23, Бен Єддер, 37 – Мендес, 42, Абденнур, 80

Бордо – Ренн – 1:2

Голи: Маджа, 45+2 – Буріжо, 23, Доку, 53

Головним невдахою стала Ніцца, яка поступилася аутсайдеру четвертого дивізіону. Ле-Паю-ан-Веле вийшов уперед вже на 3-й хвилині, а "орлята" так і не знайшли в собі сили врятуватися від ганьби.

Ліверпуль з жахливим фейлом Аліссона не втримав перемогу над Вулверхемптоном в Кубку Англії, Ньюкасл сенсаційно вилетів

Також не змогло вийти в наступний раунд Монако, яке поступилося колективу з підвалин третього дивізіону. Родез зумів відігратися після 0:2 і перестріляв монегасків у серії пенальті. Один із фатальних промахів на совісті гравця під номером 17, який представляє країну-окупантку.

Бордо дав справжній бій майбутньому супернику Шахтаря в Лізі Європи. Проте Ренн і без своєї головної зірки зумів здобути перемогу. Данило Ігнатенко розпочав гру на лаві запасних жирондинців і вийшов на поле на завершальні пів години, але вплинути на остаточний рахунок не зумів.