"Поверніть Реброва", – Левченко назвав поетапний рецепт відродження для Динамо

Екс-гравець збірної України Євген Левченко не шкодує порад для київського клубу.

"Поверніть Реброва, знайдіть правильних помічників тренера, дайте йому бюджет і свободу дій, продумайте стратегію розвитку на рік, три, десять років і буде вам відродження клубу!" – написав Левченко у Twitter.

Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров є одним з основних кандидатів на крісло головного тренера киян.

Після 24-х турів УПЛ Динамо розташувалось на 4-й сходинці, відстань до Шахтаря становить 16 очок.

Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум