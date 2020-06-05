"Поверніть Реброва", – Левченко назвав поетапний рецепт відродження для Динамо

Англія — 14:42 545
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АПЛ офіційно оголосила календар стартових турів після відновлення сезону: відома дата матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль
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Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правкиПерша ліга — 13:30 2467
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Лідер Динамо на заробітках, або Хто відсидів у тюрязі? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 13:00 1072
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Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два рокиСвіт — 12:00 2381
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Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну МихайличенкуУкраїна — 09:52 5667