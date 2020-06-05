toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Поверніть Реброва", – Левченко назвав поетапний рецепт відродження для Динамо

14:29 225 Читать на русском
"Поверніть Реброва", – Левченко назвав поетапний рецепт відродження для Динамо
Ігор Суркіс та Сергій Ребров / Фото ФК Динамо

Екс-гравець збірної України Євген Левченко не шкодує порад для київського клубу.

"Поверніть Реброва, знайдіть правильних помічників тренера, дайте йому бюджет і свободу дій, продумайте стратегію розвитку на рік, три, десять років і буде вам відродження клубу!" – написав Левченко у Twitter.

Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров є одним з основних кандидатів на крісло головного тренера киян.

Після 24-х турів УПЛ Динамо розташувалось на 4-й сходинці, відстань до Шахтаря становить 16 очок.

Ребров має шанси покинути Ференцварош – згадка про Динамо, конкуренція з легендарним тренером і жорсткий ультиматум

blog_ava
Головні новини 4 травня: Динамо має двох кандидатів на заміну Михайличенку, Вернер відшив Ліверпуль заради Челсі
07:00
10214
Теги
Динамо Динамо Євген Левченко Сергій Ребров Сергій Ребров
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
58
хв
Фрайбург
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук